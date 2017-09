Frankfurt/Main. Wegen des Funds einer Weltkriegsbombe muss in der Nacht zum Mittwoch die Autobahn 3 am Frankfurter Flughafen voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Köln sei das Frankfurter Kreuz betroffen und in der Gegenrichtung das Mönchhof Dreieck, teilte der Verkehrsservice Hessen Mobil am Dienstag mit. Auch die nahe Bundesstraße 43 ist während der Entschärfung von 1.00 bis etwa 3.00 Uhr nicht befahrbar. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Dienstag während Arbeiten für den Bau der neuen S-Bahn-Anbindung am Flughafen gefunden worden. dpa