Hin- und hergerissen zwischen Oppositions-Trotz und Macht-Optionen, steigt die SPD in NRW zunächst einmal in Sondierungsgespräche mit sich selbst ein. Ein Besuch an der Basis.

Ratingen/Velbert. Samstagsmorgens ist im Café Feit an der Oberstraße immer gut zu tun. Die Pralinen und der Baumkuchen aus der Konditorenstube von Astrid und Andreas Feit sind legendär, das Frühstück vor oder nach dem Marktbesuch ist beliebt. Man sieht sich, man kennt sich, es ist voll, aber für zwei Personen findet sich immer irgendwo ein Tisch. Normalerweise. Hierhin hat Kerstin Griese die Wählerinnen und Wähler der SPD eingeladen, um von der Basis zu hören, was die so denkt über Neuwahlen, Opposition oder Regierung, Verantwortung für das Land und die Partei, und wie das alles so weitergehen soll. Die SPD sondiert mit sich selbst, was nach all den politischen Achterbahnfahrten dieses Jahres aus ihr werden soll.

Kerstin Griese ist im Kreis Mettmann nicht nur Bundestagsabgeordnete (seit 2000 mit kurzer Unterbrechung), sondern auch Kreisvorsitzende. Dazu gehört sie sowohl dem Landes- als auch dem Bundesvorstand der Sozialdemokraten an. Die 50-Jährige, bislang Vorsitzende des Bundestags-Ausschusses für Arbeit und Soziales, hat alle Beschlüsse der Parteiführung mitgetragen; sowohl die Oppositionsbekräftigung auf Bundesebene am Beginn der vergangenen Woche wie auch die Rolle rückwärts des Bundesvorsitzenden und der NRW-SPD vom vergangenen Freitag.

Der Landesverband hat inzwischen beschlossen, dem Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz einen Brief mit einer „inhaltlichen Orientierung für Gespräche gleich welcher Art“ zu schreiben. Sechs Punkte sollen drin stehen, es geht um sozialdemokratische Positionen, die die NRW-Partei für unverzichtbar hält. Es geht um Sozialpolitik, zu der Griese in den Jamaika-Gesprächen gar nichts gehört hat, es soll um Gesundheitspositionen gehen, um die Rente und die Einwanderungspolitik. Daran hält der Landesvorstand sich fest. Es ist ein Papier mehr von so vielen Papieren, die derzeit im Umlauf sind. „Ich schließe nichts mehr aus, und ich weiß nicht, wie es ausgeht“, sagt Griese, die eigentlich glaubt, „dass die Zeit von Frau Merkel als Kanzlerin vorbei ist.“ Aber wenn der Bundespräsident rufe, müsse man sprechen.

„Die vergangenen Wochen interessieren mich wenig, könnte sein und hasse nich gesehen – das alles war wie halb schwanger. Deshalb große Koalition.“

Hans Kraft, SPD-Landtagsabgeordneter aus Ratingen

15 Interessierte haben sich gemeldet, nachdem Griese am Donnerstag öffentlich eingeladen hat. Dafür lohnt es nicht, einen geschlossenen Raum zu buchen. Und so versammeln sich die Interessierten am Samstagmorgen zwanglos im großen Gastraum des Cafés. Aber es werden immer mehr. Statt der angemeldeten 15 sitzen um kurz vor 11 Uhr bereits mehr als 30 an den wenigen reservierten Tischen. 60 Wähler und Parteimitglieder werden es schließlich; ein spontaner, öffentlicher Parteitag, der versucht, leise zu sprechen, um die übrigen Café-Gäste nicht zu vergraulen. Die Ratinger SPD-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Elisabeth Müller-Witt ist gekommen, Jens Niklaus, SPD-Chef in Haan-Gruiten und gescheiterter Bundestagskandidat im Wahlkreis 104, ist dabei und Stephan Lauber aus dem Langenfelder SPD-Vorstand.