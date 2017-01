Die Wettervorhersage für NRW Frostig und bewölkt

Heute teils Nebel, vielerorts Dauerfrost, örtlich Glätte. Kommende Nacht mäßiger Frost, streckenweise Glätte und etwas Schneefall.

Heute früh und tagsüber ist es von Norden zunehmend stark bewölkt oder bedeckt. Bis in den Vormittag ist es vor allem im Bergland noch gering bewölkt und sonnig, ehe auch dort dichte Bewölkung aufzieht. Örtlich kann etwas Schneegriesel, vereinzelt auch gefrierender Sprühregen fallen. Die Temperatur steigt auf -1 bis 2 Grad, im Bergland auf -2 bis 0 Grad. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist stark bewölkt bis bedeckt und hier und da fällt etwas Schnee, Schneegriesel und vereinzelt auch gefrierender Sprühregen. Die Temperatur geht auf -1 bis -4 Grad, im Bergland bis -6 Grad zurück. Streckenweise muss mit Glätte gerechnet werden.

Am Dienstag ist es stark bewölkt, im Bergland auch trüb, gelegentlich kann hier auch etwas Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen fallen. Oft bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf 1 bis 3 Grad, im Bergland auf -1 bis +2 Grad. Der Wind weht schwach aus Ost bis Nordost. In der Nacht zum Mittwoch ist es wolkig, bevorzugt im Norden bleibt es aber noch bedeckt. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur geht auf -2 bis -5 Grad, im Bergland bei stärkeren Auflockerungen auch bis auf -10 Grad zurück. Stellenweise bildet sich Reifglätte.

Am Mittwoch ist es teils stark bewölkt, teils sonnig. In den bewölkten Gebieten lockert es im Tagesverlauf auf. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht 1 bis Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus vorwiegend südöstlicher Richtung. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 und -8 Grad. Örtlich tritt Reifglätte auf.