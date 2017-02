Heute früh und tagsüber ist es meist wolkig und niederschlagsfrei. Die teils nur hohe Bewölkung lässt die Sonne zwischendurch aber auch durchscheinen. In großen Teilen von Westfalen sowie im Bergland herrscht Dauerfrost um 0 Grad. Im Rheinland werden Höchstwerte bis +3 Grad erreicht. Es weht mäßiger, in Böen teils frischer Ostwind. In der Nacht zum Freitag ist wolkig, teils auch gering bewölkt und niederschlagsfrei. Es tritt leichter bis mäßiger Frost auf mit Tiefstwerten zwischen -4 und -9 Grad. Es kann stellenweise Glätte durch Reif oder überfrierende Restnässe auftreten.

Am Freitag ist es wolkig bis stark bewölkt. Im Bergland kann es einzelne Schneeflocken geben. Sonst bleibt es aber meist niederschlagsfrei. Die Temperatur kann im Rheinland 0 bis +2 Grad, in Westfalen -3 bis +1 Grad erreichen. Der Wind weht mäßig aus Ost. In der Nacht zum Samstag ist es wolkig, teils auch gering bewölkt. Im Bergland können auch dichtere Wolken durchziehen aus denen vereinzelt etwas Schnee fallen kann. Örtlich kann Glätte durch etwas Schnee oder Reif auftreten. Die Temperatur geht auf -1 bis -3 Grad, im Bergland bis -6 Grad zurück.

Am Samstag verdichtet sich die Bewölkung zunehmend von Süden her, dann kann zeitweise im Flachland Regen, im Bergland Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad im Bergland und +3 Grad am Rhein. Der Wind weht meist schwach aus Ost bis Südost. In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt und es fällt im Flachland zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Dabei ist mit Glätte zurechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und -4 Grad. DWD