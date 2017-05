In einem Duisburger Café wurde eine Frauenleiche entdeckt, die in einer Blutlache lag. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Bei der Suche nach Beweisen kommen sogar Taucher zum Einsatz.

Duisburg. Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Duisburger Café gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. «Eine 15-köpfige Mordkommission ist eingerichtet», sagte eine Sprecherin der Duisburger Polizei am Donnerstag. Vier Taucher hätten im Duisburger Innenhafen am Mittwoch mit mehreren Tauchgängen bis zum Abend nach Beweismitteln gesucht, aber nichts gefunden.

Medienberichte, wonach die Frau durch Schussverletzungen ums Leben kam, bestätigte die Duisburger Polizei zunächst nicht. Die Sprecherin verwies auf die Obduktion der Frauenleiche, die am Donnerstagvormittag geplant sei. Neben der Todesursache soll unter anderem auch die Identität der Toten eindeutig geklärt werden.

Durch einen Anruf waren die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag alarmiert worden, dass durch die Glasfront des noch nicht geöffneten Cafés eine leblose Person in einer Blutlache zu sehen war. Die Feuerwehr öffnete die Eingangstür. Ein Notarzt bestätigte den Tod der Frau. Laut Polizei waren am Fundort der Leiche auch Experten des Landeskriminalamtes NRW im Einsatz, die den Tatort mit Lasertechnik vermessen haben. Mehrere Medien berichteten über den Fall. (dpa)