Oberhausen. Eine Frauenleiche ist im Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen entdeckt worden. Taucher bargen den Körper am Freitagnachmittag, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zuvor hatten Passanten Polizei und Feuerwehr informiert. Die Polizei überprüft nun, ob es sich bei der Toten um eine seit Samstag vermisste 49-Jährige handelt. Sie wurde von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unglücksfall aus. dpa