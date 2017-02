Frau in Nicaragua bei Teufelsaustreibung schwer verbrannt

Rosita (dpa) - Bei einer Teufelsaustreibung ist eine Frau im Norden von Nicaragua schwer verletzt worden. Ein Sektenführer habe die 25-Jährige auf einen Scheiterhaufen geworfen, teilten die Behörden am Montag mit. Sie müsse verbrannt werden, um sie von Dämonen zu befreien, habe er gesagt. Der Verdächtige sei festgenommen worden.

Nach Angaben ihres Ehemanns erlitt die junge Frau Verbrennungen an 80 Prozent ihrer Körperoberfläche und fiel ins Koma. Vor der Teufelsaustreibung am vergangenen Freitag sei das Opfer eine Woche lang in einem Haus der Glaubensgemeinschaft festgehalten worden, sagte ihr Mann der Zeitung «La Prensa».