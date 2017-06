Höxter. In Höxter soll ein Mann seine Mutter getötet haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden Beamte die 73-Jährige tot in einem Wohnhaus. Ihr 41 Jahre alter Sohn wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Er habe sich durch Äußerungen selbst belastet, berichtete die Polizei ohne weitere Erläuterungen. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl beantragt, eine Mordkommission ermittelt. dpa