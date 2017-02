Bielefeld. Buchstäblich neben der Spur: Ein Autofahrerin ist in Bielefeld von der Straße abgekommen und tief in einen unterirdischen Straßenbahntunnel gefahren. Die 52-Jährige steuerte ihren Wagen am frühen Freitagmorgen rund 500 Meter über die Gleise der Stadtbahn, wie die Polizei mitteilte. Tief im Tunnel hielt sie schließlich an und brachte sich in Sicherheit. Dann verständigte sie die Polizei, die den Verkehr auf der Linie stoppte.

Erst dreieinhalb Stunden später konnten die Bahnen den Angaben zufolge wieder anrollen: Solange dauerte es, bis der durch die Fahrt über das Gleisbett beschädigte Wagen mit einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr aus dem Tunnel geschleppt worden war. Wieso die Frau in den Tunnel fuhr, war laut Polizei zunächst unklar. dpa