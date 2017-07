Darmstadt (dpa) - Aus Ärger über eine Baustelle hat eine Frau in Darmstadt Bauarbeiter mit faustgroßen Kieselsteinen beworfen. Sie schleuderte die Steine am Dienstag von ihrem Balkon aus in Richtung der Arbeiter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Arbeiter konnten den Wurfgeschossen ausweichen. Die Polizei machte die Übeltäterin ausfindig, gegen die Frau wurde Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet.