Für ein Forschungsvorhaben reist die Physikerin Raffaela Busse von der Uni Münster für zwei Monate in die Arktis.

Düsseldorf. Für Raffaela Busse dürfte es das Abenteuer ihres Lebens werden: Weltweit 50 Menschen hatten sich für zwei Jobs auf der US-amerikanischen Amundsen-Scott-Forschungsstation am Südpol beworben - die in Hattingen aufgewachsene Astroteilchen-Physikern konnte sich durchsetzen. Ende Oktober tritt die 27-Jährige ihre eiskalte Mission an, womit für sie ein Traum in Erfüllung geht. Aktuell bereitet sie sich in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin auf die Herausforderung vor. Mit unserer Zeitung sprach sie über das Projekt, ihren voraussichtlichen Alltag am Südpol und was das für ihren Biorhythmus bedeutet.

Frau Busse, Sie forschen mit Sensoren nach Lichtteilchen tief unten im Eis. Können Sie das Projekt etwas genauer beschreiben?

Raffaela Busse: Das IceCube Neutrino Observatory sucht nach hochenergetischen, kosmischen Neutrinos. Neutrinos sind sehr kleine, neutrale Teilchen, von denen es unheimlich viele gibt – sie interagieren nur nicht sehr gerne mit Materie. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine solche Interaktion zu beobachten, braucht man also einen sehr großen Detektor. Der IceCube ist ein ein Kubikkilometer großer Eiswürfel tief unter der Oberfläche, in den lange Ketten mit optischen Sensoren versenkt wurden. Wenn nun ein Neutrino mit dem Eis wechselwirkt, gibt es einen Lichtblitz – den können wir damit sehen. Die Daten dieser optischen Sensoren werden an die Oberfläche gesendet und dort gespeichert.

Worin besteht Ihr Job bei dem Projekt?

Busse: Meine spezielle Aufgabe wird sein, dafür zu sorgen, dass die Computer rund um die Uhr laufen, von denen der IceCube gesteuert wird. Ohne diese Computer wäre er ein ganz gewöhnlicher Einwürfel.

Zur Person

Forschungsstation

Temperaturen Raffaela Busse ist in Hattingen aufgewachsen und wohnt seit sieben Jahren in Münster. Ihre Doktorarbeit will die versierte Astroteilchen-Physikerin ebenfalls an der Westfälischen Wilhelms-Universität schreiben. Sie wurde aus weltweit 50 Bewerbern für das Projekt ausgewählt. Außerdem ist ein Physiker aus Dortmund bei dem Projekt vertreten. Die Amundsen-Scott-Südpolstation ist eine US-amerikanische Forschungsstation in der Antarktis. Sie wurde nach den beiden Südpolpionieren Roald Amundsen und Robert Falcon Scott benannt und liegt in 2835 Metern Höhe auf dem Inlandeis, wenige hundert Meter vom geografischen Südpol entfernt. In der Station werden Forschungen auf dem Gebiet der Glaziologie, Geophysik, Meteorologie, Astronomie und Astrophysik betrieben. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt minus 49 Grad Celsius, mit Schwankungen zwischen minus 13 und minus 82 Grad Celsius. Etwa 130 Forscher arbeiten während des antarktischen Sommers in der Station, während zuletzt etwa 50 in der Station überwinterten. Dies macht die Station zur zweitgrößten Antarktis-Station nach der amerikanischen McMurdo-Station, der größten forschungs- und Logistikstation in der Antarktis.

Was ist Ihr genaues Erkenntnisinteresse und welchen Nutzen kann man möglicherweise aus den Erkenntnissen ziehen?

Busse: Neutrinoforschung ist Grundlagenforschung. Wir wollen herausfinden, wie unser Universum funktioniert – und Neutrinos könnten uns helfen, seine Geschichte zu verstehen. Mal abgesehen von diesem Zuwachs an Wissen, zahlt sich Grundlagenforschung oft erst auf lange Sicht aus. Daher ist sie manchmal schwer zu begreifen. Aber ohne Grundlagenforschung wäre so etwas wie das Smartphone beispielsweise nicht möglich gewesen.

Wie bereiten Sie sich in den USA zurzeit auf das Projekt vor?