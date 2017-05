Eine Flutwelle hat den beliebten Urlaubs-Strand zwischen Katwijk und Zandvort getroffen. Das seltene Phänomen wird zum Youtube-Hit (mit Videos).

Zandvoort. NRWs liebster Holland-Strand in Zandvoort versinkt: Zum Wochenbeginn hat ein Mini-Tsunami den populären Strand zwischen den Urlaubsorten Zandvoort und Katwijk getroffen. Niederländische Medien nennen die gewaltige Welle ein seltenes Phänomen. Augenzeugen berichten demnach von einer „Mauer aus Wasser“, die auf sie zugekommen sei. Nach Angaben des niederländischen Fernsehens war die Welle etwa zwei Meter hoch.

Bei Youtube finden sich mehrere Videos, in denen zu sehen ist, wie die Welle Strandkörbe und Liegen verschlingt – dort, wo am wunderschönen langen Wochenende noch Tausende NRW-Touristen die Sonne genossen. Mehr als 125.000 Zugriffe hat ein niederländischer TV-Beitrag inzwischen erreicht. Ein Augenzeuge reichte später ein Handy-Video nach, dass die Auswirkungen der Flutwelle an anderer Stelle dokumentieren soll.

Als Ursache für die Welle vermuten Meteorologen laut dem Sender NOS „ein kleines, aber starkes Hochdruckgebiet über dem Meer“. Der Druck auf die Oberfläche habe eine Welle entstehen lassen, die sich schließlich über den Strand ergoss. (ger)