Eine Resonanz aus Berlin auf das Angebot rheinischer Bürgermeister, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen, bleibt aus. In Düsseldorf herrscht Ratlosigkeit, freie Kapazitäten wären durchaus vorhanden.

Düsseldorf. Es ist mehr als vier Wochen her, dass Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) mit seinen Kollegen aus Köln und Bonn der Kanzlerin einen offenen Brief schrieb und anbot, zusätzliche „in Not geratene Flüchtlinge“ aufzunehmen. Eine Antwort aus dem Kanzleramt gibt es bislang nicht, wie die Stadt Düsseldorf auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt. Henriette Reker (parteilos) aus Köln und Ashok Sridharan (CDU) geht es nicht anders, auch sie erreichte keinerlei Reaktion aus Berlin. Auf die Nachfrage im Kanzleramt antwortete ein Regierungssprecher der „Neuen Westfälischen“, zu offenen Briefen äußere man sich nicht öffentlich. Der Krefelder Bürgermeister Frank Meyer (SPD) hatte sich der Initiative inzwischen ebenfalls angeschlossen, in dieser Woche auch Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD).

Dieser bekam für seinen Vorstoß scharfen Gegenwind aus der eigenen Stadt. Laut der „Neuen Westfälischen“ fühlt sich der Direktor des Bielefelder Amtsgerichts, Jens Gnisa, übergangen und befürchtet eine massive Belastung des Amtsgerichtes für den Fall, dass neue Geflüchtete in die Stadt kommen.

In Düsseldorf gab es derlei Kritik aus den eigenen Reihen nicht. Ein wenig Ratlosigkeit herrscht im Rathaus aber ob der fehlenden Resonanz aus Berlin. „Wir können die Kanzlerin ja nicht zwingen, zu reagieren“, sagt Jochen Wirtz, Leiter des Oberbürgermeisterbüros. Eine PR-Aktion sei die Initiative nicht gewesen“, betont er. „Wir haben das schon ernst gemeint. Aber wir können uns ja nicht selbst Flüchtlinge zuweisen.“ In den Gemeinschaftsunterkünften sei Platz vorhanden, ergänzt Martin Vornhof vom Amt für Migration und Integration. „Diese freien Kapazitäten könnten durch weitere in Not geratene Geflüchtete genutzt werden.“

Es hat sich vieles eingespielt in der Integrationsarbeit

4833 Flüchtlinge sind Stand Ende Juli in der Landeshauptstadt untergebracht. Im Juli des Vorjahres waren es knapp 6800. Nach einem speziellen Düsseldorfer Modell bieten die Wohnanlagen in den Gemeinschaftsunterkünften eine flexible Raumaufteilung. Durch Zwischentüren können Räume vergrößert oder geteilt werden. Familien haben ihre eigenen Kochgelegenheiten und Sanitäranlagen. Einzelpersonen teilen sich Koch- und Sanitärbereich.

Die Unterbringung sei der wichtigste Aspekt bei der Frage nach der Unterbringung weiterer Geflüchteter in Düsseldorf, sagt Diakonie-Sprecher Christoph Wand. „Ansonsten haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren so viel Erfahrung gesammelt, dass sich vieles eingespielt hat.“ Das Team der Diakonie betreut unter anderem Bewohner in den Unterkünften und steht unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zur Seite. „Also an uns soll es nicht scheitern.“, betont Christoph Wand, „Wir würden unsere Aufgaben auch noch packen, wenn wieder mehr Geflüchtete in der Stadt wären. Zumal es ja schon mal mehr waren.“ Nichtsdestotrotz mache die Integrations von geflüchteten Menschen in der Stadt, natürlich Arbeit, räumt Christoph Wand ein.