Dresden. Bei Bauarbeiten in Dresden ist am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der fünf Zentner schwere Blindgänger englischer Bauart sollte noch in der Nacht zum Mittwoch entschärft werden. Da es bei der Evakuierung des betroffenen Gebiets Probleme gab, musste der Zeitplan verschoben werden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen auf Twitter mit.

Die Bombe sei mit einem Zünder ausgestattet und müsse deshalb am Ort entschärft werden. Schätzungsweise rund 8700 Menschen sind von der Evakuierung betroffen. Es wurden Notunterkünfte eingerichtet und ein Transport mit Bussen organisiert. Das betroffene Gebiet liegt mitten in der Innenstadt unweit des Hauptbahnhofs. dpa/red/AFP