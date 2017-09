Wegen einer möglichen Stinkbombe ist das Gebäude eines Jobcenters in Mühlheim evakuiert worden. Ein Mann musste von einem Notarzt versorgt werden.

Mühlheim. Wegen einer möglichen «Stinkbombe» hat die Feuerwehr am Mittwochmorgen das sechstöckige Gebäude des Mülheimer Jobcenters mit insgesamt 77 Personen evakuiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Mitarbeiter zuvor über eine schwere Geruchsbelästigung geklagt. Ein Mensch wurde wegen Atemwegsreizungen notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht.

Das Gebäude wurde gelüftet, die Angestellten konnten wenig später in ihre Büros zurückkehren. Am Einsatzort wurden zwei zerbrochene Glasampullen gefunden. Ob diese mit einer reizenden Substanz gefüllt waren, ist noch unklar. Während des eineinhalbstündigen Einsatzes blieb auch eine angrenzende Bankfiliale geschlossen. Die Sozialagentur sollte am Mittwoch nicht mehr öffnen. In einem Jobcenter in Mönchengladbach musste die Polizei am Dienstag einen Randalierer beschwichtigen. dpa