Ahlen. Feuerwehrleute haben in einem brennenden Auto in einer Zufahrt zur Westfalen-Kaserne in Ahlen eine Leiche gefunden. Die Rettungskräfte seien am Sonntagmorgen von einem Passanten alarmiert worden, der einen Fahrzeugbrand gemeldet habe, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Während der Löscharbeiten wurde dann eine Leiche im Fahrerbereich des völlig ausgebrannten Wagens entdeckt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. «Das kann alles sein», sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Münster stehen die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Die Leiche sei noch nicht identifiziert. dpa