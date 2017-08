Mit ihren Kampagnen will die Aktion Mensch Inklusion erfahrbar machen. Die Idee der aktuellen Kampagne #wirgemeinsam: Fünf Paare stellen sich in einem Quiz drei Rateteams. Herauszufinden ist ihre jeweilige Gemeinsamkeit. Die Ratesituation in den Filmen ist nicht gestellt. Filiz Demir bildete ein Team mit dem Duisburger Frauenarzt Frank Hoffmann, in dessen Praxis sie auch arbeitet. Ihre Gemeinsamkeit: die Tastuntersuchung.