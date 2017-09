Dortmund (dpa) - Wegen schwerer Mängel beim Brandschutz evakuiert die Stadt Dortmund einen Hochhauskomplex mit knapp 800 Bewohnern. Die Menschen mussten am Donnerstagabend kurzfristig ihre Wohnungen verlassen.

Die Sicherheitsmaßnahme diene dem Schutz der Mieter und sei unumgänglich, teilte die Stadt mit. Bei einem Brand in dem riesigen Komplex könne sich Rauch gefährlich schnell ausbreiten. Außerdem fehlten Rettungswege. In dem riesigen Wohnkomplex im Stadtteil Dorstfeld wohnen viele sozialschwache Familien.

Viele Bewohner verließen das Gebäude schon am Nachmittag, als sich die Nachricht von der Evakuierung rumsprach. Zeitweise standen mehr als 100 Menschen draußen rund um das Haus und warteten auf Unterstützung. Viele hatten die nötigsten Habseligkeiten in Rucksäcken und Taschen gepackt.

Die Stadt richtete ein Notquartier mit rund 500 Betten in der Helmut-Körnig-Halle ein. Für Familien gebe es einen eigenen Bereich. Mehrere hundert Helfer seien im Einsatz. In den nächsten Tagen sollen dann für alle Bewohner «bedarfsgerechte Unterbringungen» gefunden werden, teilte die Stadtverwaltung mit.

«Wie lange das Gebäude evakuiert bleiben muss, kann derzeit nicht sicher beantwortet werden», sagte der Leiter des Krisenstabes, Ludger Wilde. Bevor die Bewohner zurückkehren könnten, sei ein erheblicher Umbau notwendig. Das werde wohl einige Monate dauern. Nach den letzten Baumaßnahmen des Eigentümers habe der Komplex seine Brandschutzgenehmigung verloren.

So gebe es keine ausreichende Trennung zwischen dem Parkdeck im Untergeschoss und den Wohnungen. Durch Schächte mit direkter Verbindung nach oben könne sich tödlicher Rauch bei einem Brand schnell ausbreiten. Auch gebe es keine ausreichenden Rettungswege. «Unmittelbares Handeln ist erforderlich», betonte Wilde.

Der Eigentümer des Gebäudes ist die Firma Intown GmbH, der auch das vor einigen Wochen wegen Brandschutzmängeln evakuierte Hochhaus in Wuppertal gehört. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens. In Wuppertal hatte die Stadt den verheerenden Hochhausbrand des Grenfell Towers in London mit mindestens 81 Toten zum Anlass genommen, das Brandrisiko von Häusern neu zu bewerten. Daraufhin wurde das Hochhaus mit 86 Wohnungen im Juni innerhalb kürzester Zeit geräumt. Die Bewohner durften erst zurückkehren, als die Firma Intown einen Monat später Teile der brennbaren Kunststoff-Fassade entfernt hatte.

Wer die Kosten für die Evakuierung in Dortmund übernimmt, sei keine vordringliche Frage, sagte Wilde. «Jetzt geht der Mieterschutz vor.»

Der Mieterverein Dortmund bezeichnete die Räumung als «dramatisch». In dem Gebäude seien Instandhaltungsmaßnahmen vernachlässigt worden, kritisierte Geschäftsführer Rainer Stücker am Donnerstag.