Heute wechselnd wolkig, später aufkommender Regen. In der kommenden Nacht regnerisch, im höheren Bergland sowie im Osten örtlich Glatteis möglich.

Heute ist es zunächst wolkig oder hochnebelartig bedeckt, aber trocken. Im Tagesverlauf breitet sich jedoch von Westen allmählich dichte Bewölkung über das ganze Land aus. Leichter Regen ist bis zum Abend aber nur in der Westhälfte zu erwarten. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 3 Grad in Ostwestfalen und 8 Grad am Niederrhein. Im Bergland werden 0 bis 4 Grad erwartet. Der Wind weht mäßig, vor allem im Bergland zeitweise stark böig aus Südost.

In der Nacht zum Donnerstag breiten sich die Niederschläge bis in den Osten von NRW aus. Bei leichtem Frost und teils gefrorenen Boden kann der Regen vor allem im Rothaargebirge sowie östlich des Teutoburger Waldes örtlich am Boden gefrieren und somit zu erheblichen Glätte führen. Ausgangs der Nacht klingt der Regen westlich des Rheins langsam ab. Die Luft kühlt sich dabei auf 6 Grad am Niederrhein, bis 2 Grad in Westfalen, 0 Grad im Weserbergland und bis -2 Grad in den Hochlagen des Sauerlandes ab.

Am Freitag ist es im Westen meist stark bewölkt bis bedeckt und es kann zeitweise leichten Regen geben. Im Osten ist es bei teils wolkigem, teils stark bewölktem Himmel niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt auf sehr milde 9 bis 13, im Bergland werden um 7 Grad erreicht. Dabei weht ein überwiegend mäßiger Wind aus Südost bis Süd.