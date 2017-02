Düsseldorf. Gut, eigentlich sollte das heute ein launiger Auftakt werden. Für ein widerständiges Fasten, falls es so was gibt. Ich hätte erzählen können, dass meine bisherigen Fastenerfahrungen nicht sonderlich originell waren: wahlweise kein Alkohol, kein Fernsehen oder keine Süßigkeiten. Aber warum in dieser Frage nicht einfach mal mit dem Strom schwimmen? Schließlich halten inzwischen 55 Prozent der Deutschen Fasten für sinnvoll. Ihre Favoriten: der Verzicht auf Alkohol (68 Prozent), Süßigkeiten (59 Prozent) oder Fleisch (39 Prozent). Auf Platz vier folgt das Fernsehen. Beim Thema Fasten bin ich voll im Mainstream.

Geplant war dann ein flapsiger Streifzug durch das üppige Fastenangebot, was zunächst etwas widersprüchlich klingt, aber verständlich wird, wenn man sich durch die kirchliche Angebotspalette klickt. Die Kirchen sind ja qua Amt Fastenexperten und Fastenfans. Vom katholischen Hilfswerk Miserior kann man sich ab heute wöchentlich einen Fastenimpuls aufs Handy schicken lassen. Beide Kirchen zusammen werben seit 20 Jahren für das „Autofasten“. Die Protestanten, die alten Streber, wollen bis Ostern aber gleich wieder die ganze Welt verändern und bieten wahlweise noch „Sieben Wochen ohne Sofort“ (also quasi mit religiös begründeter Mittagspause) oder „Klimafasten“ an.

Klimafasten fand ich besonders lustig. Man denkt an die bösen Kühe, ihren Methanausstoß und fragt sich, ob man beim Klimafasten nun auf Fleisch verzichten soll oder nicht doch lieber auf Hülsenfrüchte. Sie merken, das Thema eignet sich zum Kalauern – aber leider hat mir meine Zeitung in dieser Woche den Spaß daran verdorben.

Am Montag war nämlich bei uns ein Text über die Hungersnot in Afrika und besonders in Somalia zu lesen. Darin wird der Vizepräsident der autonomen somalischen Region Puntland mit dem Satz zitiert: „Wegen des Klimawandels haben wir fast fortwährend eine Dürre.“ Wenn in Somalia über die Hälfte der Nutztiere verendet und Zehntausende Kinder vom Hungertod bedroht sind, bleiben mir die Scherze über kirchliches Klimafasten dann doch schnell im Halse stecken.

Okay, jetzt also sieben Wochen Klimafasten. Passt mir ganz gut, weil da jede Woche der Schwerpunkt gewechselt wird und man daher nicht sieben Wochen lang so fürchterlich konsequent bleiben muss. Natürlich lässt sich weiter darüber streiten, ob das den Klimawandel entscheidend ausbremst. Aber es gehört nun mal zur religiösen Kernkompetenz, uns nicht mit unseren Ohnmachtsgefühlen allein zu lassen. Ändere dich selbst und du änderst die Welt – irgendwas in der Art.

So hoch will ich das Ganze möglichst nicht hängen. Aber vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Ich probiere das jetzt mal aus mit dem Klima. Sie machen entweder mit oder fasten Autos oder verzichten auf das „Sofort“ oder gucken skeptisch einfach zu. Dann schauen wir mal, ob sich was verändert: Sie, ich, die Welt oder gar nichts. Bis Ostern werde ich berichten – jeden Samstag an dieser Stelle.

Und damit ich am Ende nicht dastehe, ohne irgendwem geholfen zu haben, weder meinem Wohlbefinden noch dem Klima, könnte ich heute ja vielleicht noch meinem Portemonnaie eine Fastenkur verschreiben: einfach alles zusammenkratzen, was der Karneval übrig gelassen hat, und für Somalia spenden. Das müsste helfen. Wenigstens ein bisschen.

