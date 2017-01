Merzenich. Nach einer tödlichen Karambolage auf der Autobahn 4 bei Merzenich im Kreis Düren geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Falschfahrer absichtlich in den Gegenverkehr steuerte. Das lege ein Brief nahe, der bei ihm gefunden worden sei, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der Inhalt begründe den Verdacht, dass sich der Fahrer selbst töten wollte.

Der Zusammenstoß hatte sich am vergangenen Freitag ereignet, insgesamt waren fünf Fahrzeuge daran beteiligt. Ein Mann in einem anderen Auto starb noch an der Unfallstelle. Der Falschfahrer kam nicht ums Leben. Gegen ihn werde nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, erklärte die Staatsanwaltschaft. dpa