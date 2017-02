Hubschrauber kreisen in der Luft, die Sirene der Feuerwehr ertönt: Ein Amok-Alarm an einer Schule sorgt am Mittwoch im sauerländischen Menden für Aufregung. Vier Frauen kollabieren. Doch es ist ein Fehlalarm.

Menden (dpa) - Aufregung im sauerländischen Menden: Ein falscher Amok-Alarm hat am Mittwochvormittag in einem Berufskolleg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Bezirksregierung Arnsberg gab am Mittag Entwarnung und sprach von einem Fehlalarm. Nach Angaben der Polizei wurde das Alarmsystem durch eine unabsichtliche, fehlerhafte Bedienung ausgelöst.

Davor hatten Spezialeinheiten der Polizei das Berufskolleg durchsucht. Polizisten hatten bei der Anfahrt jemanden bemerkt, der vor ihnen zu fliehen schien. Doch ergaben die Ermittlungen, dass es sich um einen Schüler handelte, der wegen des Alarms weglief.

«Zunächst muss immer von der Ernsthaftigkeit dieses Alarms ausgegangen werden», hieß es bei der Polizei in Dortmund, die den Einsatz leitete. Schüler und Lehrer waren per Lautsprecher-Durchsage aufgefordert worden, sich in den Unterrichtsräumen einzuschließen.

«Die Verunsicherung war groß», sagte der Sprecher der Stadt Menden, Johannes Ehrlich. Das Berufskolleg wurde weiträumig abgesperrt, der Verkehr umgeleitet. Polizeihubschrauber flogen über den Ort, zwischendurch ertönte die Sirene der Feuerwehr. Im Rathaus wurde ein Krisenstab eingerichtet. Zwei Schülerinnen im Alter von 16 und 18 Jahren, eine 20-jährige schwangere Frau und eine 50-Jährige brachen durch die Aufregung zusammen und wurden dem Rettungsdienst übergeben, wie die Polizei berichtete.

Menschen wurden nach und nach aus der Schule gebracht. Gegen 14 Uhr verließen letzte Schüler das Gebäude, etwa 300 wurden nach Augenzeugenberichten von Eltern und Freunden in Empfang genommen. Wie viele Menschen sich während des Alarms in der Schule aufhielten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. In dem Kolleg werden rund 2200 Schüler unterrichtet, nach Angaben der Schule sind insgesamt mehr als 100 Lehrer dort angestellt.

Knapp eineinhalb Stunden nach dem Alarm um 11.09 Uhr gab die Bezirksregierung Arnsberg via Twitter Entwarnung: «Die Amok-Lage in Menden war ein Fehlalarm. Danke an alle Einsatzkräfte, die schnell reagiert haben!»