Kurz nach dem Ende des Prozesses setzte sich Niklas‘ Großmutter in ihrer Wohnung in Aachen an den Schreibtisch und schrieb einen Brief, den sie an unsere Zeitung schickte. Sie schrieb von ihrem Schmerz über den Verlust des Enkels, von dem fortgesetzten Schmerz darüber, dass der Täter bis heute nicht gefunden ist. Sie schrieb von den Zeugen, die die Wahrheitsfindung verhinderten, sie schrieb von den Ermittlern, die so viele Ermittlungsansätze nicht konsequent verfolgt hätten. Ihr Brief war Hilferuf und Anklage zugleich. Niklas‘ Großmutter heißt Waltraud P.

Der Fall Niklas P. ist so gut wie abgeschlossen, jedenfalls juristisch. Ein Angeklagter wurde in einem langen und aufsehenerregenden Prozess im Mai 2017 freigesprochen , die Richter des Bonner Landgerichts hatten Zweifel daran, dass der 21 Jahre alte Walid S. tatsächlich der Täter war. Vor dem Gericht haben Zeugen ausgesagt, die mit großer Sicherheit wissen, wer es war, der Niklas am Abend des 6. Mai hinter dem Bad Godesberger Bahnhof angriff. Doch keiner dieser Zeugen sagte dem Gericht, was damals wirklich geschah, alle beriefen sich auf Gedächtnislücken. Der Staatsanwalt sprach, der Verzweiflung einigermaßen nahe, von einem Schweigekartell.

Bonn/Aachen. Der Ort, an dem Niklas ins Koma fiel, aus dem er nie wieder erwachte, beantwortet keine Fragen. Ein kleiner grauer Platz hinter dem Bahnhof in der Mitte von Bad Godesberg, eine Unterführung, eine Trinkhalle. Seit dem Tag nach der Tat, seit dem 7. Mai 2016, stehen auf der Ummauerung eines Baumes Kerzen, Kreuze, Fotos von Niklas als Kind, als Jugendlicher, mit seiner Freundin. Ein unauffälliger Ort, der zu Niklas‘ Gedenkstätte geworden ist. An einem Tag in diesem Sommer steht seine Großmutter dort und stellt drei elektrische Grablichter auf. Damit das Gedenken an Niklas nicht erlischt.

Um zu verdeutlichen, was dieser Vorschädigung bei Niklas‘ Tod für eine Bedeutung zukam, erklärte der Rechtsmediziner vor Gericht dies: Hätte Niklas Fußball gespielt, und hätte er eine scharf geschlagene Flanke mit dem Kopf angenommen, hätte er theoretisch auf die gleiche Weise sterben können wie durch den Schlag gegen den Kopf. Ein plastisches Beispiel, das zeigt, dass Niklas‘ Tod in erster Linie wohl ein Unglücksfall war, so bitter diese Erkenntnis für die Hinterbliebenen auch ist.

Ein Zeuge sagte aus, er habe gesehen, dass der Täter den auf dem Boden liegenden Niklas gegen den Kopf getreten habe, doch die Rechtsmediziner fanden bei der Obduktion nicht den geringsten Hinweis darauf, dass dies tatsächlich so gewesen ist. Keine Verletzung des Schädelknochens, keine Hautabschürfung, kein Hämatom, keine Einblutungen unterhalb der obersten Hautschicht. Sehr wahrscheinlich war also der Schlag gegen Niklas‘ Kopf das einzige, was man dem Täter in juristischer Hinsicht vorwerfen kann.

In ihrem Brief an unserer Zeitung hatte Waltraud P. den Verdacht geäußert, die Polizei habe wichtige DNA-Spuren nicht gesichert, zum Beispiel an einer beim freigesprochenen Walid S. gefundenen Jacke. An dieser Jacke, schrieb Waltraud P., seien Blutspuren von Niklas gefunden worden, der Täter müsse sie also während des Angriffs getragen haben.

Picken durfte sich also angesprochen fühlen, als Richter Volker Kunkel vor der Urteilsverkündung im Mai 2017 scharfe Kritik an jenen übte, die aus dem Fall Niklas etwas gemacht hätten, „was er nicht ist“. Kunkel relativierte den Fall, indem er bemerkte, der Angriff auf Niklas sei keineswegs „die brutale Tat“ gewesen, als die sie in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Und nicht zuletzt äußerte er die Vermutung, dass sich ohne den öffentlichen Druck womöglich doch einige Zeugen vor Gericht getraut hätten, die Wahrheit zu sagen. Ungewöhnlich harte Worte.

Als Ursache nannte Picken die Schere zwischen Arm und Reich, auch in Bad Godesberg. Die Unterschiede seien „fast schon provokativ“, die Kluft sei im Stadtbild zu sehen. Durch Bad Godesberg führt eine Bahnlinie. „Auf der dem Rhein zugewandten Seite sind viele Villen. Und auf der anderen leben andere soziale Schichten.“ Das erzeuge Spannungen. Der Ort, an dem Niklas angegriffen wurde, liegt fast genau in der Mitte von Bad Godesberg.

Die erneute Auswertung der Akte, mit der die Staatsanwaltschaft nach dem Freispruch von Walid S. vergangenen Mai begonnen hatte, führte bislang zu keinen neuen Ermittlungsansätzen. Und diejenigen, die helfen könnten, schweigen oder lügen.

Einer der Ermittler, der mit dem Fall befasst war, spricht von einer Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 15 und 21 Jahren, die wüssten, was in der Nacht im Mai 2016 geschah. Alle leben in Bad Godesberg, alle sind polizeibekannt, einige von ihnen waren am Tatort. Zu der Gruppe gehören einige Flüchtlinge aus Nordafrika, aber auch deutsche Jugendliche. Der Ermittler, der seinen Namen in diesem Zusammenhang nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt, dass jeder in der Gruppe wisse, wie man die Polizei belügt, er spricht von „empathielosen Frettchen“. Die Wortwahl des ansonsten besonnenen Ermittlers lässt erahnen, wie groß der Frust bei denen ist, die sich seit mehr als einem Jahr bemühen, den Fall zu lösen.

Und auch Oberstaatsanwalt Faßbender sagt: „Wir haben keine große Hoffnung, dass der Fall noch geklärt wird.“

Niklas‘ Großmutter Waltraud P. ist eine leidgeprüfte Frau Ende 70, man sieht ihr nicht an, was sie in den vergangenen Jahren durchmachen musste. 1990 trennte sich ihr Mann von ihr, seitdem konzentrierte sich ihre Fürsorge auf ihren Sohn Markus, der jahrzehntelang gesundheitliche Probleme hatte, so erzählt sie es. 2013 starb ihr Sohn Markus mit 44 Jahren, er war Niklas‘ Vater. Alles an Niklas erinnerte Waltraud P. an ihren gestorbenen Sohn, sie hatte gehofft, Niklas, anders als seinen Vater Markus, in Frieden und ohne größere Zwischenfälle aufwachsen zu sehen. Diese Hoffnung starb am 12. Mai, als die Ärzte im Krankenhaus Niklas‘ Tod feststellten.

„Wie geht man damit um?“, fragte Waltraud P. im Brief an unsere Zeitung.

Jemand, der eine Antwort geben könnte, ist Pfarrer Picken, der auch Niklas‘ Mutter seelsorgerisch betreute. Nach dem Freispruch im Mai 2017 hatte er gesagt: „Wenn ein Rechtsstaat nicht im Stande ist, den Bürger vor Übergriffen zu schützen wie es bei Niklas der Fall war und auch die Justiz es nicht schafft, die Täter dingfest zu machen, dann ist das eine doppelte Frustration des Bürgers.“

Doch zu seelsorgerischen Fragen möchte sich Picken nicht mehr öffentlich äußern, eine Anfrage unserer Zeitung ließ er mit Verweis auf eine „Abstimmung mit der Familie“ unbeantwortet.