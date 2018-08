Vor dem Verwaltungsgericht will die Umwelthilfe nach wie vor ein Fahrverbot für Diesel in Düsseldorf erzwingen. Jetzt kann sie den Luftreinhalteplan der Bezirksregierung prüfen.

Düsseldorf. Die Bezirksregierung Düsseldorf hatte die Vorstellung ihres Luftreinhalteplans extra einen Tag vorgezogen, um am Dienstag beim Termin vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf dabei sein zu können.

In dem Verfahren also, bei dem es um den Antrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land NRW geht, per Zwangsgeld ein Dieselfahrverbot auf Düsseldorfs Straßen durchsetzen. In der Landeshauptstadt und in 26 weiteren NRW-Städten werden die Stickstoffdioxid-Grenzwerte überschritten.

In dem am Montag von Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher vorgestellten Luftreinhalteplan für Düsseldorf ist allerdings kein Dieselfahrverbot vorgesehen. Geplant ist dagegen ein Bündel von 65 Einzelmaßnahmen – etwa Investitionen in einen schadstoffärmeren Nahverkehr, Ausbau des Radverkehrs, Hilfe für Autofahrer bei der Parkplatzsuche und Ausbau der Tankstellen für Elektroautos. Nach Berechnungen der Bezirksregierung werden aber mit den geplanten Maßnahmen die Grenzwerte erst 2024 oder später eingehalten.

Für die Umwelthilfe ist das viel zu spät. Die DUH hatte vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf einen Antrag auf Zwangsvollstreckung gestellt. Sie will vor Gericht erreichen, dass ein von ihr 2016 erstrittenes Urteil umgesetzt wird. Damals hatten die Richter das Land verpflichtet, die Pläne für Düsseldorf so zu ändern, dass die Grenzwerte stimmen – Fahrverbote nicht ausgeschlossen.

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte im Februar, dass Diesel-Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind. Mit dem Antrag auf Zwangsvollstreckung will die DUH erreichen, dass es in Düsseldorf ab Januar 2019 Fahrverbote für alle betroffenen Diesel-Pkw unterhalb der Emissionsklasse Euro 5 gibt.

Am Dienstag fand dann also der Erörterungstermin vor dem Verwaltungsgericht statt. Ein im verwaltungsgerichtlichen Prozess übliches Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bei dem Kläger und beklagte Behörde die Argumente austauschen. Mit dürren Worten teilte das Gericht nach Ende des Termins mit, dass die Bezirksregierung Düsseldorf „mehrere Exemplare des Planentwurfs“ übergeben habe. Nun werde der DUH Gelegenheit zur Prüfung des Planentwurfs gegeben. Das Gericht will eine Entscheidung über den Vollstreckungsantrag „in den kommenden Wochen schriftlich treffen“.

Lob von Handwerkerseite, Kritik von Umweltverbänden

Lob kommt von Handwerksseite für den Luftreinhalteplan. Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer, betont, dass die Bezirksregierung auf Verantwortlichkeit und Zusammenwirken aller Verursacher von NO2-Emissionen im Sinne des Gesundheitsschutzes setze „statt auf ein Totschlag-Werkzeug wie Fahrverbote“. Diese würden das Problem durch Umgehungsstaus noch vergrößern. Umweltorganisationen hingegen kritisieren den Plan.

„Es ist ein Armutszeugnis, dass Gerichte die Bevölkerung vor schädlichen Abgasen schützen müssen“, erklärte Greenpeace-Verkehrsexperte Niklas Schinerl. Die „akuten Luftprobleme“ machten „konsequente Fahrverbote unvermeidbar“. Ähnlich der Bund für Umwelt und Naturschutz: Der Luftreinhalteplan folge den politischen Vorgaben der Landesregierung, die ein Dieselfahrverbot ablehnt. „Letztendlich werden die Gerichte das Politikversagen korrigieren müssen“, so BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen.