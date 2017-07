Minden. Bei der Explosion eines Bootes im Kanalhafen von Minden in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zu Mittwoch zwölf Feuerwehrmänner und ein Polizist verletzt worden. Ein Feuerwehrmann schwebe in akuter Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Er habe über längere Zeit reanimiert werden müssen.

Bei den Verletzten handelt es sich um Einsatzkräfte der Feuerwehr, die einen Schwelbrand auf dem Boot löschen wollten. Dabei sei es zu der Explosion gekommen. Durch die Druckwelle wurde den Angaben zufolge ein Polizist vom Hafenbecken ins Wasser geschleudert. Er verletzte sich schwer.

Die Polizei vermutet, dass die Batterien des Schiffes explodiert seien. Weshalb es zu dem Feuer kam, war noch unklar. Die Polizei suchte nach weiteren Vermissten. Nach Angaben des Sprechers war zunächst unklar, ob zwei Passanten, die den Brand vom Beckenrand aus verfolgt hatten, ins Wasser geschleudert wurden.

Das Boot wurde laut Polizei zerstört. Zwei weitere wurden beschädigt. Außerdem sei ein Auto, das am Hafen parkte, komplett zerstört worden. dpa