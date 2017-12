New York. Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat es nach Angaben der Polizei eine „Explosion“ in der Nähe des bei Touristen beliebten Times Square gegeben. Die Ursache sei unbekannt, teilte die Polizei der US-Metropole am Montag weiter mit. Nach ihren Angaben wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der Mann sei verletzt. Ansonsten habe es bei dem Vorfall nach den bislang vorliegenden Informationen keine Verletzten gegeben, schrieb die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter. US-Präsident Donald Trump wurde laut Weißem Haus über die Explosion informiert.

Auch der New Yorker Bürgermeister ist über den Vorfall informiert worden. Das teilte das New Yorker Rathaus am Montag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte seien am Ort des Vorfalls im Zentrum von Manhattan. Mehrere U-Bahnlinien würden evakuiert. Die Polizei rief die Menschen in New York auf, die Gegend um den Busbahnhof herum zu meiden.

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11. Dezember 2017

Erst im Oktober war in New York ein Anschlag verübt worden, bei dem acht Menschen getötet wurden. Dabei war ein Mann mit einem Kleintransporter auf einen Radweg gefahren. Der festgenommene Täter gab sich als überzeugter Gefolgsmann der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu erkennen. Es handelte sich um den schwersten Anschlag in New York seit dem 11. September 2001. lan/cp/AFP/dpa

Traffic update regarding incident at 42nd St and 8th Ave: No cars allowed to exit FDR Drive from 59st to 42nd St., — 45th to 40th St., 7th to 9th Ave remains closed. #PortAuthority pic.twitter.com/ejuOgyqg9u — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11. Dezember 2017