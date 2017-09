Dortmund. Dem Eigentümer des Dortmunder Hochhauses, das an diesem Donnerstag geräumt wurde, gehört auch das vor einigen Monaten evakuierte Hochhaus in Wuppertal. Das bestätigte eine Pressesprecherin des Berliner Eigentümers Intown GmbH am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Dortmunder Feuerwehr hat den Wohnkomplex mit mehr als 400 Wohnungen am Donnerstag wegen Brandschutzmängeln räumen lassen. dpa