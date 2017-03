Essen. Die Information auf die Terrordrohung gegen ein Einkaufszentrum in Essen hat die Polizei nach eigenen Angaben von „anderen Behörden“ bekommen. Die Drohung werde sehr ernst genommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. „Wir als Polizei sind die Sicherheitsbehörde und wir haben uns dazu entschieden, wir machen das Einkaufszentrum zu“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Samstag. Die Polizei habe am frühen Morgen alle Zugänge geschlossen, oberirdisch, unterirdisch und das Parkhaus des Einkaufszentrums. Einsatzkräfte hätten das Gebäude nach Leuten wie etwa Reinigungskräften durchsucht, um diese rauszubringen. dpa

