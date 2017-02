Heute früh fällt in Ostwestfalen noch etwas Regen, der aber rasch ostwärts abzieht. Vom Niederrhein her setzen sich bereits Auflockerungen durch, die sich im weiteren Tagesverlauf auch nach Westfalen ausdehnen. Es bleibt trocken. Die Temperatur erreicht 7 Grad an der Weser und sehr milde 13 Grad im Aachener Raum, in den Hochlagen Werte um 7 Grad. Der Wind weht meist mäßig, auf den Bergen zeitweise frisch oder stark böig aus Südost. In der Nacht zum Freitag verdichtet sich die anfangs aufgelockerte Bewölkung im Westen wieder und örtlich kann etwas Regen fallen. Die Temperatur geht auf 8 bis 4, in den Hochlagen bis 2 Grad zurück. Der Wind weht vor allem auf den Bergen weiter stark böig aus Südost bis Süd.

Am Freitag ist es zunächst meist stark bewölkt bis bedeckt und es kann zeitweise leichten Regen geben. Dieser zieht im Tagesverlauf ostwärts ab und nachfolgend kann die Bewölkung am Niederrhein etwas auflockern. Die Temperatur steigt auf sehr milde 9 bis 13, im Bergland werden um 7 Grad erreicht. Dabei weht ein überwiegend mäßiger Wind aus Südost bis Süd. In der Nacht zum Samstag ist es überwiegend wolkig oder aufgelockert bewölkt und meist trocken. Die Temperatur sinkt auf Tiefstwerte zwischen 6 und 0 Grad.

Am Samstag ist es erst heiter, bevor im Tagesverlauf von Westen dichte Wolkenfelder aufziehen, die ab dem Nachmittag im Westen Regen bringen. Die Temperatur erreicht erneut milde 7 bis 11 Grad, in höheren Lagen um 5 Grad. Der mäßige Südwind frischt im Tagesverlauf vor allem im Westen und im Bergland stark bis stürmisch auf. In der Nacht zum Sonntag bleibt bei überwiegend starker Bewölkung und Regen der unbeständige Wettercharakter erhalten. Die Minima liegen dabei zwischen 5 und 0 Grad, in den Hochlagen des Rothaargebirges bei -1 Grad. Der Südwind weht mäßig, in Böen auch stark bis stürmisch aus Süd bis Südwest. DWD