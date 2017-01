Wetter in NRW Es wird etwas Wärmer

Vormittags örtlich Frost und Glätte. In der Nacht zu Dienstag im Bergland Frost und Schnee, örtlich gefrierender Regen. In Hochlagen Schneeverwehungen.

Am Montagvormittag kann im Bergland zunächst noch örtlich gefrierender Sprühregen nicht ganz ausgeschlossen werden. Tagsüber bleibt es bei meist starker Bewölkung weitgehend niederschlagsfrei. Erst am Abend setzt dann im Nordwesten Regen ein. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 2 und 5 Grad, im Bergland um null Grad. Der Wind weht zunächst schwach, ab dem Nachmittag auch mäßig aus Süd. Im Aachener Raum und dem Bergland sind dann zeitweise starke Böen möglich.



In der ersten Nachthälfte zum Dienstag bleibt es stark bewölkt und der Niederschlag breitet sich weiter südostwärts aus. In tiefen Lagen fällt Regen, in Ostwestfalen Schneeregen, im Bergland Schnee. Örtlich kann im Osten und im Bergland auch vorübergehend gefrierender Regen oder Regen nicht ausgeschlossen werden. Die Temperatur geht auf Werte zwischen 3 und 1 Grad, im Bergland auf Werte zwischen null und minus 3 Grad zurück. Der Wind weht mäßig aus Süd, in exponierten Lagen sowie auf den Gipfeln sind starke Böen möglich, wodurch der Schnee verweht werden kann.