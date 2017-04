Heute früh und am Vormittag ist es in der Westhälfte teils wechselnd, sonst meist stark bewölkt bis bedeckt. In der zweiten Tageshälfte kann die Bewölkung zeitweise etwas auflockern. Es bleibt trocken. Die Temperatur steigt auf Werte um 11 Grad, im Bergland auf 7 bis 10 Grad. Der Wind weht mäßig aus Nordwest. In der Nacht zum Freitag nehmen die Auflockerungen zunächst zu, bevor sich die Wolken von Norden erneut verdichten. Dabei bleibt es aber niederschlagsfrei. Nur vereinzelt bildet sich Nebel. Die Temperatur geht auf 5 bis 2 Grad, im Bergland auf 2 bis 0 Grad zurück. Dabei ist in höheren Lagen Frost in Bodennähe möglich. Der meist nur noch schwache Wind weht überwiegend aus westlichen Richtungen.

Am Freitag ist es meist stark bewölkt. Kurze Auflockerungen sind am ehesten am Nachmittag im Rheinland möglich. In Ostwestfalen ist etwas Regen nicht ausgeschlossen, sonst bleibt es aber trocken. Die Temperatur erreicht 11 bis 14 Grad, im Bergland 8 bis 11 Grad. Der Wind weht schwach, zeitweise mäßig, aus Nordwest. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist stark bewölkt. Gegen Morgen kann die Bewölkung von Südwesten her etwas auflockern. Stellenweise bildet sich Nebel. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf 7 bis 4 Grad, im Mittelgebirge auf 2 Grad. Der schwache Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen.

Am Samstag ist es zunächst wechselnd, teils auch stark bewölkt, ehe sich im Tagesverlauf von Westen mehr und mehr Auflockerungen durchsetzen. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur erreicht im Rheinland 14 bis 17 Grad, sonst 13 bis 15 Grad, und im Mittelgebirge 11 bis 13 Grad. Der schwache Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag ist es meist nur gering bewölkt oder klar und trocken. Zum Morgen können sich Nebelfelder bilden. Die Temperatur sinkt auf 6 bis 3 Grad, im Bergland auf 4 bis 2 Grad. Der Wind weht anhaltend schwach aus unterschiedlichen Richtungen. DWD