Ob Burka oder bauchfrei: Was weibliche Körper bedeckt – oder eben nicht – ist immer wieder Stoff von Diskussionen. Was ist das für eine Gesellschaft, die denkt, über die Kleidung ihrer Mitglieder bestimmen zu können? Gibt es bei Männern überhaupt ein Kleidungsstück, über das annähernd hitzig diskutiert wird? Sicher, es ist die Aufgabe einer Schule, die Schüler auf ihr späteres (Berufs-)Leben vorzubereiten. Aber Regeln und Vorgaben führen nicht unbedingt zu einem selbstbestimmten und -bewussten Selbstbild der Mädchen. Die Schule ist auch ein Ort, an dem sich junge Menschen noch ausprobieren können. Sie sollten selbst herausfinden, was sie als angemessen empfinden.

