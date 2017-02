Heute muss bei überwiegend starker Bewölkung in der Südhälfte des Landes zeitweise mit Regen gerechnet werden. In der Nordhälfte bleibt es hingegen niederschlagsfrei. Bei Höchsttemperaturen von 9 bis 12 Grad, im Bergland um 8 Grad, bleibt es mild. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt überwiegend aus Südwest bis West. In der Nacht zum Freitag ist es wolkig bis stark bewölkt. Stellenweise treten Schauer auf, die besonders im Bergland teils mit Graupel, in Hochlagen des Sauerlandes auch vereinzelt mit Schneefall einhergehen können. Die Temperatur sinkt auf 5 bis 2 Grad, im höheren Bergland auf Werte um 1 Grad.

Am Freitag fällt vom stark bewölkten oder bedeckten Himmel zeitweise schauerartiger Regen. Die Temperatur steigt auf Werte zwischen 7 und 10 Grad, im Bergland um 5 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West und kann im Hochsauerland zeitweise stark böig auffrischen. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt, örtlich kann auch noch etwas Regen fallen. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 4 und 1 Grad, im höheren Bergland auf Werte um 0 Grad.

Am Samstag klingen die Niederschläge ab und die Wolken lockern von Westen her auf. Zum Nachmittag kann sich dann auch die Sonne zeigen. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 7 und 10 Grad, im Bergland um 5 Grad. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt, bevor ausgangs der Nacht im Norden dichtere Bewölkung aufzieht. Dabei bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 2 und -1 Grad. Örtlich ist Glätte möglich. DWD