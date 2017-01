Wetter in NRW Es bleibt bewölkt

Im Bergland Schneefall und Glätte. Regnerisch und mild.

Am Dienstagvormittag ist es stark bewölkt bis bedeckt und in Westfalen fällt Regen, in höheren Lagen Schnee. Zum Nachmittag hin gibt es von Westen her zeitweise auch mal Auflockerungen. Die Temperatur erreicht 3 bis 7, im Bergland um 0 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.



In der Nacht zum Mittwoch ist es meist stark bewölkt und vereinzelt fällt etwas Regen, im Bergland auch Schnee. Die Temperatur sinkt auf 4 bis 1, im Bergland bis -2 Grad. In Hochlagen muss mit Glätte gerechnet werden. Der Südwestwind frischt in der zweiten Nachthälfte stark auf und im Bergland treten örtlich starke Böen auf.