In Krefeld bot sich am Dienstagmorgen auch in der Innenstadt noch ein winterliches Bild.

Düsseldorf. Schon am späten Montagabend fielen in weiten Teilen der Region die ersten Flocken. Auch in tieferen Lagen bot sich am Dienstagmorgen ein winterliches Bild. Aufgrund von Glätte war der Weg zur Arbeit in den frühen Morgenstunden nicht ungefährlich.

Am Nachmittag sei vor allem noch im Bergland mit Glätte zu rechnen, so der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht trete örtlich bis gebietsweise Glätte auf, überwiegend durch Reif, teils aber auch durch Überfrieren vorhandener Restfeuchte oder Tauwasser.

Die Aussichten: Kein Niederschlag am Nachmittag



Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst gehen davon aus, dass im weiteren Tagesverlauf meist kein Niederschlag zu erwarten ist. Die Temperatur steige auf 0 bis 3 Grad. Die höchsten Werte sollen dabei am Niederrhein erreicht werden. Im Bergland können -3 bis 0 Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Mittwoch lockert die Bewölkung gebietsweise auf, sodass es teils gering bewölkt, teils stark bewölkt ist. Meist bleibt es niederschlagsfrei. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperatur geht auf -3 bis -8 Grad. Bei Schneefall im Bergland können die Temperaturen bis auf -10 Grad zurückgehen. Örtlich bis gebietsweise könne sich Glätte bilden.

26-Jähriger wird bei Unfall auf glatter Straße schwer verletzt

In Krefeld ist am Dienstagmorgen ein Kind von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht jedoch nicht davon aus, dass es für den Unfall witterungsbedingte Gründe gab.

In Duisburg ist bei einem Unfall auf glatter Straße ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann habe als Beifahrer seines Bruders im Auto gesessen, als dieser am späten Montagabend die Kontrolle über den Wagen verloren habe, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug sei mit der rechten Seite gegen einen Baum geprallt. Dabei sei der 26-Jährige eingeklemmt worden. Sein 19 Jahre alter Bruder wurde leicht verletzt. (pasch/dpa/DWD)