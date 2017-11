Ratingen. Nach der schweren Massenkarambolage am Donnerstag, hat es am Freitagmittag erneut einen tödlichen Unfall auf der A3 bei Ratingen gegeben. Dabei kam eine Person ums Leben, eine weitere wurde schwer verletzt. Die Autobahn musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall um 11.30 Uhr in Richtung Oberhausen. Laut der Feuerwehr Ratingen kollidierten zwei Lastwagen. Dabei wurden zwei Personen eingeklemmt. Die Polizei berichtet, dass der Fahrer eines Plateau-Wagens tödliche Verletzungen erlitt. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Am Mittag gegen 13.30 Uhr dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten an. Voraussichtlich bis zum Nachmittag bleibe die Autobahn gesperrt, so die Polizei. red

