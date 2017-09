Der Tod kam für die Pfleger vollkommen überraschen. Zuletzt waren 2015 und 2016 wenige Tage alte Delfinbabys verstorben.

Duisburg. Ein neun Tage altes Delfinbaby ist am Sonntag im Delfinarium des Duisburger Zoos plötzlich gestorben. Der Tod des kleinen Bullen sei für Ärzte und Pfleger des Zoos sehr überraschend und unerwartet gekommen, sagte Tierärztin Kerstin Ternes am Montag auf Anfrage. Sie hatte dem am 9. September geborenen, noch namenlosen Jungtier nur eine halbe Stunde zuvor noch Blut abgenommen und es untersucht. «Alle Werte waren völlig ok.»

Das Kleine habe sich bis dahin prächtig entwickelt. Es hätte keine Anzeichen gegeben, dass etwas nicht in Ordnung sei. «Wir stehen vor einem Rätsel», so Ternes. Kurz nach der Untersuchung sei das Baby von Delfinmutter Daisy plötzlich torkelig geschwommen. Die Pfleger hätten es aus dem Wasser geholt und ihm Notfallmedikamente gegeben. Trotzdem sei dem Tier nicht mehr zu helfen gewesen. Am Montag wurde der Kadaver zur Obduktion nach Lüttich in eine Pathologie für Meeressäuger gebracht. Die Ergebnisse standen noch aus.

Zuletzt waren Anfang 2016 und im August 2015 kleine Delfine nur 14 Tage und sieben Tage nach der Geburt verendet. Andere Nachkömmlinge im Duisburger Zoo hingegen überstanden die ersten beiden Lebenswochen, die als besonders kritisch gelten. Nach Mitteilung des Zoos haben neugeborene Delfine kein ausgeprägtes Immunsystem und sind äußerst anfällig gegenüber Krankheitserregern. dpa