Erdbeben der Stärke 6,8 erschüttert Botsuana

Johannesburg (dpa) - Ein starkes Erdbeben hat das südliche Afrika erschüttert. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,8 vom Montagabend lag im dünn besiedelten Zentrum von Botsuana, wie aus Daten des Erdbeben-Monitors des Helmholtz-Zentrums in Potsdam hervorging. Die US-Erdbebenwarte ging von einem Beben der Stärke 6,5 in einer Tiefe von rund zwölf Kilometern aus. Die Erschütterung war auch in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg und Medien zufolge auch in Simbabwe zu spüren. Es gab zunächst keine Hinweise auf mögliche Schäden oder Verletzte.