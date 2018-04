Los Angeles. In Südkalifornien hat es am Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 5.3 gegeben. Laut Angaben des United States Geological Survey (USGS) lag das Zentrum des Bebens in acht Kilometer Tiefe vor der Küste von Ventura County. Erschütterungen waren in weiten Teilen von Südkalifornien zu spüren. Los Angeles liegt etwa 152 Kilometer vom Epizentrum entfernt.

Um ungefähr 12.30 Uhr hat sich das Beben ereignet. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht ausgegeben. Berichte über bedeutende Schäden liegen laut der Los Angeles Times nicht vor. Solche Beben erlebt Kalifornien jedes Jahr, sagte der Direktor der Erdbebenwarte in Südkalifornien, John Vidale, der Zeitung. red