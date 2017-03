Teil 2: 750 Aussteller, 1800 Veranstaltungen und 700 Stunden Programm – die Equitana wird bis zum 26. März wohl 200 000 Besucher anlocken.

Natürlich ist auch die Nachzucht ein Thema der Equitana. Dazu bringen die Deutschen Landgestüte am morgigen Sonntag ihre „Starvererber“ gemeinsam mit einigen deutschen Top-Dressurreiter in den Ring: DSP Belantis unter Isabell Werth, Imperio TSF unter Hubertus Schmidt, Ben Kingsley unter Helen Langehanenberg oder Illuminati S unter Fabienne Lütkemeier.



Die 750 Aussteller aus 30 Ländern bieten alles vom Pferde-Müsli über Modetrends der Turnierbekleidung bis hin zu kompletten Stallbauten mit Bewegungs- und Laufstallkonzepten. Die Besucher können auf 700 unterschiedlichen Sätteln probesitzen, 100 Pferdeanhänger-Modelle und Transporter begutachten oder sich über 16000 verschiedene Sorten Grund-, Spezial- und Zusatzfuttermittel informieren.



Dass diesmal weniger Aussteller als sonst üblich mit von der Partie sind, ist den Umbaumaßnahmen auf dem Essener Messegelände geschuldet. Für die Equitana stehen zwei Messehallen weniger zur Verfügung. „Wir haben bewusst in Kauf genommen, 2017 einmalig mit weniger Ausstellern an den Start zu gehen – in dieser Ausnahmesituation den Fokus dafür umso mehr auf Qualität im Angebot gelegt“, sagte Equitana-Chefin Christina Uetz. „Eine Lösung mit provisorischen Zelten und Ersatzhallen kam für uns nicht in Frage, denn das entspricht nicht dem Anspruch, den Aussteller und Besucher an die Messe haben“, so Uetz weiter.



Derweil ist die Zukunft der Messe erst einmal gesichert: Die Equitana, seit ihrer Premiere 1972 in Essen beheimatet, wird den Vertrag mit der Messe Essen frühzeitig bis 2021 verlängern. „Nach Abschluss der Modernisierung finden wir dort genau das richtige Gelände für die Equitana. Das eröffnet unseren Ausstellern und uns gänzlich neue Perspektiven“, sagte Hans-Joachim Erbel, CEO Reed Exhibitions Deutschland.

