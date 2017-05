Dortmund. Der Unfall eines ICE auf dem Dortmunder Hauptbahnhof am Montagabend hat am Tag darauf für massive Störungen im Berufsverkehr gesorgt. Weil ein Teil des Bahnhofs immer noch gesperrt ist, mussten Pendler am Dienstag mit erheblichen Einschränkungen zurechtkommen. Vor allem Fahrten in den Süden und Westen seien schwierig, teilte eine Bahnsprecherin mit. Die Gleise zwei bis zehn des Dortmunder Hauptbahnhofs werden nicht befahren. Elf Linien sind betroffen, unter anderem entfallen die Haltestellen des RE 1, RE 6 und RE 11 in Bochum, Wattenscheid und Essen.

Als Ursache für die Entgleisung der beiden ICE-Waggons hält der Berliner Schienenfahrzeug-Experte Daniel Jobstfinke einen technischen Defekt oder auch menschliches Versagen für möglich. «Es könnte sein, dass am Waggon etwas kaputtgegangen ist etwa am Drehgestell, am Rad oder an der Radsatzwelle», sagte Jobstfinke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Bauteil könne beispielsweise gebrochen sein und dann für die Entgleisung gesorgt haben. Möglich sei auch ein Defekt am Fahrweg, etwa ein mechanischer Fehler an einer Weiche. Das Stellen einer Weiche unter dem fahrenden Zug sei im Regelfall nicht möglich. «Dies ist technisch eigentlich ausgeschlossen.» Seit mehr als 100 Jahren sei es Standard, dass bei fahrenden Zügen eine sogenannte Fahrstraße eingestellt und gesichert sei. «Wenn der Zug erstmal fährt, hat der Bediener keine Möglichkeit mehr, den Weg zu ändern.»

Allerdings könne es vorkommen, dass es etwa bei Bauarbeiten keine solche Fahrstraße gebe. Eine Entgleisung durch das absichtliche Ablegen von Gegenständen auf einer Schiene hält der Experte für sehr unwahrscheinlich, da nur die beiden letzten Waggons entgleist waren.

Die Bahn hat unerdessen ein Ersatzkonzept mit Alternativhaltestellen in Gelsenkirchen und Herne erarbeitet. Zudem wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Herdecke eingerichtet. Außerdem fahren Taxen der DB nach Dorstfeld und Hörde. „Das dauert heute natürlich alles länger“, sagte die Sprecherin. Verspätungen waren auch im Fernverkehr absehbar.

Ein ICE auf dem Weg von Düsseldorf nach Berlin war am Montagabend in Dortmund kurz vor dem Bahnsteig entgleist. Die Ursache ist noch unbekannt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Das Ersatzkonzept sieht wie folgt aus:

Züge der Linie RE 1 und RE 6: Umleitung zwischen Essen Hbf und Dortmund Hbf. Die Halte Wattenscheid und Bochum Hbf entfallen. Alternativhalte sind Gelsenkirchen Hbf und Herne. Reisende nach Wattenscheid fahren bitte bis Gelsenkirchen Hbf und dort weiter mit der Straßenbahn 302 (Richtung Bochum, Laer Mitte) bis August-Bebel-Platz und dort mit dem Bus 389. Reisende nach Bochum Hbf fahren bis Herne und dort weiter mit der U-Bahn U 35.

Züge der Linien RE 4 und S 5/S 8: Die Folge sind Teilausfälle zwischen Dortmund Hbf und Witten Hbf. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit einem Bus der Firma Nies Reisen zwischen Dortmund Hbf und Witten Hbf für alle Reisenden eingerichtet.

Züge der Linie RE 11: Die Halte Bochum Hbf, Wattenscheid, Essen Hbf und Mülheim (Ruhr) Hbf entfallen. Ersatzhalte und Reisealternativen: Reisende nach Bochum Hbf fahren bitte bis Herne und dort weiter mit U-Bahn U 35. Reisende nach Wattenscheid fahren bitte bis Gelsenkirchen Hbf und dort weiter mit Straßenbahn 302 (Richtung Bochum Laer Mitte) bis August-Bebel-Platz; von dort weiter mit Bus 389. Reisende nach Essen Hbf fahren bitte bis Essen-Altenessen und dort weiter mit U-Bahn U 11, U 17 oder Straßenbahn 108. Reisende nach Mülheim (Ruhr) Hbf fahren bitte ab Duisburg Hbf mit der Straßenbahn 901 oder mit der S-Bahn S 1 in Richtung Mülheim (Ruhr) Hbf.

Züge der Linie RE 42: Die Züge werden über Essen-Altenessen umgeleitet. Die Halte Essen Hbf und Mülheim (Ruhr) Hbf entfallen. Reisende nach Essen Hbf fahren bitte bis Essen-Altenessen und dort weiter mit der U-Bahn U 11, U 17 oder Straßenbahn 108. Die Fahrzeit beträgt 8 bis 11 Minuten. Reisende nach Mülheim (Ruhr) Hbf fahren bitte ab Duisburg Hbf mit der Straßenbahn 901 (Fahrzeit: 22 Minuten) oder mit der S-Bahn S 1 in Richtung Mülheim (Ruhr) Hbf.

Züge der Linie RB 52: Die Folge sind Teilausfälle zwischen Dortmund Hbf und Herdecke. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit 2 Bussen der Firma Reimann Reisen zwischen Dortmund Hbf und Herdecke eingerichtet.

Züge der Linien RB 53 und RE 57: Die Folge sind Teilausfälle zwischen Dortmund Hbf und Dortmund-Hörde. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit zehn Taxen zwischen Dortmund Hbf und Dortmund-Hörde eingerichtet.

Züge der Linien S 1 und S 2: Die Folge sind Teilausfälle zwischen Dortmund Hbf und Dortmund-Dorstfeld. Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Taxen zwischen Dortmund Hbf und Dortmund-Dorstfeld eingerichtet.

Folgende Züge können darüber hinaus betroffen sein:

RE 1: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Bochum – Dortmund – Hamm

RE 4: Aachen – Herzogenrath – Mönchengladbach – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen – Dortmund

RE 6: Köln/Bonn-Flughafen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld – Herford – Minden

RE 11: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm - Paderborn - Kassel

RB 52: Dortmund – Hagen – Schalksmühle – Lüdenscheid

RB 53: Dortmund – Schwerte – Iserlohn

RE 57: Dortmund – Arnsberg – Bestwig – Winterberg

S 1: Dortmund – Bochum – Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf – Solingen

S 2: Duisburg/Essen/Recklinghausen – Herne – Dortmund

S 5 / S 8: Mönchengladbach – Hagen – Dortmund

Weitere Infos der Bahn unter

https://www.bahn.de/blitz/view/nrw/uebersicht.shtml