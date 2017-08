Wiesbaden. Zwei 13 und 14 Jahre alte Brüder sind am frühen Samstagmorgen im Stau auf der A3 in Hessen unbemerkt aus dem Auto der Eltern gestiegen. Die beiden hätten den Stillstand des Verkehrs zum Austreten am Straßenrand genutzt, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Als der Verkehr wieder anrollte, setzten die Eltern ihre Fahrt in Richtung Frankfurter Flughafen fort, ohne das Fehlen ihrer Söhne zu bemerken.

Die Jungs wandten sich in ihrer Not an die Polizisten, die gerade einen liegengebliebenen Pkw - der Grund für den Stau - abschleppen ließen. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem elterlichen Fahrzeug ein, in der Zwischenzeit hatten die Eltern das Malheur aber selbst bemerkt und waren bereits wieder auf der Rückfahrt.

Auf der Raststätte Bad Camberg-West erfolgte schließlich die Familienzusammenführung. Ihren Flieger in den Urlaub hatte die Familie aus Bonn allerdings verpasst. cha/ju/AFP