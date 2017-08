Innsbruck. In Österreich ist ein zweijähriger Junge, der bei 30 Grad Hitze in einem Auto eingesperrt war, tot in dem Fahrzeug gefunden worden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Donnerstag meldete, könnte das Kleinkind laut Polizei den Hitzetod erlitten haben. Der Junge sei von seiner 17-jährigen Mutter und deren Freund im Bezirk Bludenz über mehrere Stunden in dem Auto zurückgelassen worden.

Das Paar war der Polizei zufolge am Dienstag von Tirol nach Vorarlberg zurückgefahren. Der Junge war eingeschlafen, und die Mutter gab demnach an, dass sie ihr Kind nicht habe wecken wollen. Sie und ihr Freund seien in die Wohnung gegangen und nach der anstrengenden Autofahrt eingeschlafen. Als sie wieder zum Auto kamen, war der Zweijährige tot.

Die Todesursache stand dem Bericht zufolge zunächst noch nicht definitiv fest. Die Obduktion sollte laut Polizei in Innsbruck vorgenommen werden. Gegen die Mutter könnte wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt werden. cp/cfm/AFP