Gerald Wolf (58) erzählt über seinen Job in der deutschen Botschaft in Pjöngjang und das Leben in dem abgeschotteten Land.

Wuppertal. Gerald Wolf ist auf Heimatbesuch in Wuppertal. Der Blick aus dem Fenster der Redaktion bietet einen scharfen Kontrast zu dem, was der 58-Jährige sonst in der Stadt sieht, in der er arbeitet. Keine überlebensgroßen Statuen des Staatsoberhauptes, keine riesigen Mosaikwände, keine Parolen an jeder Ecke. Wenn in seinem Bekanntenkreis über Jobs gesprochen wird, dürfte Wolf, was den Exotengrad angeht, sicher ganz vorne liegen. Arbeitet er doch in einem echten Schurkenstaat - jedenfalls wenn es nach Meinung von US-Präsident Donald Trump geht. Seit August 2015 lebt der gebürtige Wuppertaler in der Deutschen Botschaft in Pjöngjang.

Nordkorea ist beileibe nicht die erste Auslandsstation für Wolf, aber sicher eine besondere. Albanien, Estland, London und Turkmenistan - der Diplomat zählt ein paar seiner Destinationen aus. Doch Nordkorea, das sei schon irgendwie anders. „Aber spannend.“

„Das wurde immer sehr dramatisch dargestellt.“

Auch in Pjöngjang wird groß Silvester gefeiert.

Gerald Wolf über die westliche Berichterstattung zum Konflikt zwischen Nordkorea und den USA

Ein Wunschziel? Wolf lächelt. Normal seien drei Jahre pro Land. „Dann gehen Vakanzenlisten herum, wo Stellen zu besetzen sind. Pjöngjang stand drauf und ich fand es interessant.“ Seine erste Auslandsstation war 1992 passenderweise Südkorea. Dass er mal auf der „anderen Seite“ landen würde, „war damals undenkbar“, erinnert er sich. Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Nordkorea bestanden zu diesem Zeitpunkt schlichtweg nicht. Eine Art bundesdeutsche Vertretung war unter dem Dach der schwedischen Botschaft untergebracht - bis 2001 beide Länder dann doch diplomatische Beziehungen aufnahmen.

Ein Schnappschuss vom „Ryugyong“-Hotel: 105 Stockwerke hoch – aber ungenutzt.

Politische Beobachtung und Analyse sind seine Tätigkeitsfelder. Normalerweise gehören dazu auch die Bereiche Kultur und Wirtschaft. „Da fällt hier aber wenig an“, sagt Wolf. Folgen der massiven Sanktionen gegen das Land wegen seiner Atompolitik. Gerade in den letzten Monaten sorgte Nordkorea für noch mehr Schlagzeilen als sonst. Der Schlagabtausch zwischen Trump und Nordkoreas „Obersten Führer“, Kim Jong-un, drohte zu kippen, von verbal in handfest - also Krieg. Das jedenfalls der Eindruck aus den Medien. Wolf bleibt aber gelassen. „Das wurde immer sehr dramatisch dargestellt.“

Biografie

Stationen Gerald Wolf (58) hat sein Abitur am Gymnasium Vohwinkel gemacht. Zwei Jahre war er anschließend bei der Marine, studierte dann Jura. Dass er mal zum Auswärtigen Amt (AA) wollte, habe schon früh festgestanden. Auf dem Primanertag in Wuppertal habe ein Mitarbeiter des AA die Arbeit vorgestellt, Wolf damit für den Job begeistert. 1992 bis 1995 Südkorea; 1995 bis 1998 Albanien; 1998-2001 Berlin; 2001 bis 2004 Estland; 2004 bis 2008 Berlin; 2008 bis 2012 London; 2012 bis 2014 Turkmenistan; 2014/15 Lettland; seit 2015 Nordkorea.

Angst habe er jedenfalls nie gehabt. Er erinnere sich zum Beispiel an die Situation in Albanien, als es 1997 zu landesweiten Unruhen kam. Ausländern wurde damals nahegelegt, das Land zu verlassen. So weit sei es in Nordkorea noch lange nicht gewesen. Und mittlerweile gibt es ja sogar Zeichen von Entspannung.