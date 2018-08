Cybercrime-Ermittler präsentieren die dunkle Seite des Internet.

Düsseldorf. Andreas Brück macht vor Journalisten etwas, was man von einem Staatsanwalt eigentlich nicht erwartet. Mit ein paar Klicks dringt der Ermittler von der Zentral-Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) in die Tiefen des Darknet ein. Bald landet er auf einem Marktplatz, der durchaus an Verkaufsplattformen im frei zugänglichen Internet erinnert. Doch was da angeboten wird in dem verschlüsselten Bereich des Internet, der aber für jedermann nach entsprechender Information erreichbar ist, ist schon speziell: 50 Gramm Heroin. Wer auf „Kaufen“ klickt, bekommt „gratis“ fünf Gramm Kokain dazu. Der Verkäufer firmiert unter dem Namen einer Comicfigur. Auf einer anderen Darknet-Seite werden diverse Schusswaffen angeboten.

Die Shops bieten Treuhandzahlungen an, bezahlt wird in Dollar oder der Internetwährung Bitcoin. Die Ware werde ganz normal per Post, meist zu einer Paketstation, verschickt, sagt Brück. Auch für ihn als täglich damit befassten Staatsanwalt sei es immer noch erschreckend, zu sehen, was da alles angeboten wird.

Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter des ZAC, weist auf eine besondere Gefährdung auch für die Konsumenten von Drogen, die der übers Darknet ermöglichte globale Handel bedeute: synthetische Opiode aus Asien, die eine deutlich höhere Wirkpotenz hätten: „Diese sind schon bei wesentlich geringerer Dosis tödlich“, sagt Hartmann. Damit seien Konsumenten oft überfordert. Das mangelnde Gefahrenbewusstsein führt seiner Meinung nach zu einer ganzen Reihe von Todesfällen.

Für Hartmann ist die von Justizminister Peter Biesenbach (CDU) angestoßene Initiative, auch die Marktplatzbetreiber im Darknet mit Strafe zu bedrohen, der richtige Weg. Der Verfolgungsdruck müsse angesichts der Bequemlichkeit, die das Darknet für Konsumenten und Täter bedeute, erhöht werden.

Digitaler Banküberfall und Erpressung auf sexueller Basis

Nicht nur die Handelsplattformen, auch andere und ständig wechselnde Varianten der Cyberkriminalität sind Tagesgeschäft für Hartmann und sein ZAC-Team: Der Oberstaatsanwalt erzählt, dass es heutzutage eigentlich obsolet sei, eine Bank zu überfallen, indem man mit einer Pistole in den Schalterraum läuft. Bankraub im digitalen Zeitalter gehe so: Täter dringen in Netzwerke von Banken ein, setzen den Verfügbarkeitsrahmen von Kreditkarten auf ein unbegrenztes Limit. Und dann werden Europa- oder weltweit zum selben Zeitpunkt Bankautomaten leergeräumt.

Während in solchen Fällen die Bank geschädigt wird, ist es bei einer anderen Masche der normale Internetnutzer, der per „Sextortion“ erpresst wird. Einer Erpressung auf sexueller Grundlage, wie Hartmann erklärt: Verschickt wird eine Email, in der es heißt, dass der Rechner des Adressaten gehackt worden sei. Der so Angeschriebene erinnere sich doch gewiss, noch kürzlich auf einer Pornoseite gewesen zu sein. Eben dabei habe man ihn über den gehackten Rechner gefilmt. Zahle er die geforderten 500-1500 Dollar nicht, werde dieses Video in die sozialen Netzwerke des Erpressten eingestellt. Um die Forderung glaubwürdig zu machen, wird das Passwort vom gehackten Emailkonto des Empfängers angegeben. Weil eben diese Passwortdiebstähle auch bei großen Internetplattformen passiert sind und die Täter tatsächlich in den Besitz von Passworten gelangten, werde der Angriff für den Betroffenen extrem glaubwürdig, warnt Hartmann und mahnt: Passwörter sollte man immer wieder wechseln und nie das gleiche Passwort für mehrere Anwendungen im Internet nutzen.

Diese und andere Formen der Cyberkriminalität, die vor allem auch die NRW-Wirtschaft bedrohen, bestätigen Justizminister Biesenbach darin, bei der Zahl der Ermittler aufzurüsten. Für die 2016 gegründete Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime wurden insgesamt 26 neue Planstellen geschaffen.