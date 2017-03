Ein Schwerverletzter in Herford - Mordkommission ermittelt

Zwei verletzte Männer, Mordermittlungen und ein Großaufgebot der Polizei: Nach einer Auseinandersetzung in Herford gibt es noch viele Fragen. Ein 17-Jähriger wurde in der Brust verletzt. Das Motiv ist noch offen.

Herford. Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten am Dienstag in Herford ermittelt eine Mordkommission. Zu den Hintergründe des Streits mit schweren Stichverletzungen zwischen zwei 17-jährigen Männer und möglichen Motiven äußerte sich die Bielefelder Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Beide Verletzten wurden am Nachmittag nahe eines Einkaufszentrums aufgefunden und in eine Klinik gebracht. Einer von den beiden hat nach Polizeiangaben schwere Verletzungen im Brustbereich. Lebensgefahr besteht nicht. Zu einem möglichen Verwandtschaftsverhältnis der Männer wollte die Polizei nichts sagen.



Eine Sprecherin bestätigte einen größeren Polizeieinsatz am Dienstag, als Kollegen auch aus Bielefeld in Herford wegen Tumulten nach dem Streit vor einer Polizeiwache und zwei Krankenhäusern aushelfen mussten, um Beamte zu unterstützen. Fünf Jugendliche und junge Erwachsene seien vorläufig in der Nähe des Tatortes festgenommen worden, aber später wieder entlassen worden.



Als erstes hatte die «Neue Westfälische» über den Polizeieinsatz berichtet. Medienberichte über einen Streit zwischen verschiedenen Familien als mögliches Motiv bestätigte die Polizei nicht. (dpa)