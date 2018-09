In einem Festakt würdigt der Landtag die Verdienste des Steinkohlebergbaus. Und alle Redner feiern die Werte der Bergleute als beispielgebend.

Düsseldorf. Am Ende ist es ausgerechnet das Steigerlied, das die Pathoskonzentration im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags wieder etwas absenkt. Denn in der letzten der sieben Strophen schmettern der Ruhrkohle-Chor, der WDR-Kinderchor und der Opern-Kinderchor aus Dortmund noch ein paar deftige Zeilen ins Rund der stehenden Festakts-Gäste: „Wir Bergleute sein/kreuzbrave Leut’/denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht/denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht/und saufen Schnaps, und saufen Schnaps.“ Dann stoßen Musiker und Sänger mit Schnapsgläsern an – und die ersten der 120 Bergleute verschwinden von den Zuschauerrängen über die Treppe in Richtung Wandelhalle.

„Brennstoff für den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder“

Verschwinden wird Ende des Jahres auch der Steinkohlebergbau aus der industriellen Gegenwart der Bundesrepublik. Doch er wird es nicht sang- und klanglos tun. Das ist das Land dem „Brennstoff für den Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder“ schuldig, wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Bedeutung der Steinkohle beschreibt. Darum dieser Festakt im „Herzstück der Demokratie“, dem Parlament. Darum die Abschlussveranstaltung am 21. Dezember auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop, der letzten, auf der bis dahin noch Kohle gefördert wird.

Und dann gilt es noch die Werte des Berufsstandes zu beschwören, die schon gar nicht verschwinden sollen aus dem gesellschaftlichen Wertesystem, gerade jetzt nicht. Keiner der vier Redner verzichtet darauf, sie zu erwähnen. Die griffigste Formulierung findet Laschet: „Unter Tage hat keiner gefragt: Gehört der Islam zu Deutschland? Da zählte nur eins: Kann ich mich auf dich verlassen?“ Der Ministerpräsident dankt darum ausdrücklich auch den Gastarbeitern („Ein typisch deutsches Wort. Kein anderes Land der Welt würde seine Gäste arbeiten lassen“). Er will sich neben seinem Vater, der in Alsdorf einst Steiger war, bewusst auch durch zehn von ihnen begleiten lassen, wenn er am kommenden Montag ein letztes Mal im Bergwerk Prosper-Haniel einfährt.

Später tritt auch noch ein Ergebnis der Integrationsleistung des Bergbaus ans Rednerpult: Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Als „Ergebnis“ bezeichnet er sich selbst – der Vater griechischer Gastarbeiter, die Mutter Deutsche. Vassiliadis ist es auch, der die schon über 30 Jahre alte gewerkschaftliche Initiative „Mach meinen Kumpel nicht an!“ aus gegebenem Anlass wieder in Erinnerung ruft.