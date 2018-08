Im Pflanzenschutzlabor der Landwirtschaftskammer NRW werden jährlich rund 8000 Proben unter die Lupe genommen. Ein Besuch.

Köln. Es ist wuselig an diesem Tag im Pflanzenschutzlabor der Landwirtschaftskammer im beschaulichen Auweiler. Das Telefon klingelt, Mitarbeiter eilen von einem Raum in den nächsten, rufen sich über den Flur etwas zu. Es gibt viel zu tun. Wie eigentlich an jedem Tag, denn das Team des Labors hat vielfältige Aufgaben.

Vor einem Jahr ist das Labor mitsamt seinen 17 Mitarbeitern von Bonn nach Köln umgezogen, die Einrichtung als solche gibt es aber schon seit mehr als hundert Jahren: Die sogenannte Organisation für die Bekämpfung der Pflanzenkrankheiten war die Vorläuferin des heutigen Pflanzenschutzdienstes, sie wurde 1905 auf Grundlage einer Verfügung des preußischen Landwirtschaftsministers gegründet. Mittlerweile ist Pflanzenschutz Ländersache, in jedem Bundesland gibt es ein Labor wie das in Auweiler.

Das Aussterben der Rosskastanie ist wohl nicht mehr aufzuhalten

Monika Heupel forscht in Köln nach Erregern.

Morgens um 6 Uhr beginnt hier die Arbeit. Kuriere liefern Pflanzenproben, weitere Proben kommen mit der Post oder werden persönlich gebracht. In fünf verschiedenen Laborbereichen werden diese dann untersucht – zum Beispiel auf Pilze, Bakterien oder Schädlinge. Als zertifizierte Prüfstelle führt der Pflanzenschutzdienst aber auch Mittelprüfungen für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln durch.

Das weitläufige und moderne Labor erinnert ein wenig an den naturwissenschaftlichen Trakt einer Schule. Es gibt Arbeitstische mit Mikroskopen und anderen modernen Geräten. Und jede Menge Petri-Schalen, in den unterschiedlichsten Größen. „Ja, die nutzen wir hier natürlich regelmäßig“, sagt Monika Heupel, die beim Pflanzenschutzdienst für die Diagnose von Krankheiten zuständig ist. Pilze und Bakterien werden oft auf künstlichen Nährmedien angezüchtet und dann bestimmt. Aber außer mit dem Mikroskop arbeiten die Experten, mit molekularbiologischen und genetischen Methoden. „Wir nutzen ganz klassische Bestimmungsmethoden, aber auch sehr moderne Technik“, erklärt Monika Heupel.

Die ist auch nötig. „Im Zweifel kann es um das Überleben oder Aussterben ganzer Pflanzenarten gehen“, weiß Monika Heupel und verweist beispielsweise auf die Rosskastanie. Da kamen europäische Wissenschaftler zu spät, das Aussterben wird wohl nicht mehr aufzuhalten sein. „Die Generation nach uns wird Rosskastanien wohl noch erleben“, sagt die Expertin. Aber ob die dann nachfolgende Generation die großen, stolzen, Bäume noch kennenlernen wird, das ist derzeit fraglich (siehe Info-Kasten „Das Kastanien-Sterben“).

Es war Monika Heupel, die im Jahr 2006 in Nordrhein-Westfalen den Erreger „Pseudomonas syringae pv. aesculi“ erstmals bei Rosskastanien in NRW entdeckte und nachweisen konnte. In Gelsenkirchen an einer Allee mit 385 Kastanienbäumen starben mehrere Bäume ab. Nach Untersuchungen, Recherchen und dem Austausch mit niederländischen Experten stand fest: Das Bakterium war von Westen her nach Deutschland gekommen, in Großbritannien und den Niederlanden hatte es schon vorher Fälle gegeben. „Seit zwölf Jahren haben wir in NRW nun mit Pseudomonas zu kämpfen“, sagt Monika Heupel. „Die Berichte nehmen mehr und mehr zu, es ist dramatisch.“ Auch an der Gelsenkirchener Allee ist ein Großteil der Kastanien mittlerweile abgestorben. Wo das Bakterium seinen Ursprung hat, ist bis heute unbekannt, ein Zusammenhang mit in Indien an Kastanien auftretenden bakteriellen Blattflecken wird vermutet. Ein Gegenmittel? Fehlanzeige.