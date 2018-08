Michael te Heesen wickelt für Einzelhändler in der Landeshauptstadt den Warenverkehr ab – Geld kann er damit noch nicht verdienen.

Düsseldorf. Es sind harte Zeiten, in denen Michael te Heesen als Juniorchef in die Firma seines Vaters, ABC Logistik, einsteigt. „In den letzten Jahren sind die Preise massiv runtergegangen“, sagt er. „Logistik darf nichts kosten.“ Hinzu kommt der Mangel an Fahrern. Und der Stau, mehr und mehr. „Wir sind lange über das Maß des Erträglichen drüber“, sagt te Heesen.

Und damit meint er nicht nur die Autobahnen, sondern auch die Städte. Dabei sei ein Teil der Blechlawine überflüssig: Laut Schätzungen etwa gebe es pro Tag 10 000 Lkw-Fahrten in Düsseldorf, die nicht gut ausgelastet seien, sagt der junge Wuppertaler. Deshalb hat er sich ein Pionierprojekt für die Stadt des Firmensitzes überlegt: Incharge.

Hinter der neuen Marke steckt folgende Idee: Die Einzelhändler, die bislang 15 bis 20 Mal pro Tag von den Zustellern angefahren wurden, ändern ihre Lieferadresse auf das Lager der Logistikfirma im Industriehafen. Und von dort wird dann entweder alles gebündelt in die City gefahren oder in Teilen je nachdem, was im Laden gebraucht wird. „Jedes Paket legt so 50 Prozent weniger Strecke zurück“, rechnet te Heesen vor.

Anfang des Jahres ging Incharge an den Start, 50 Einzelhändler und Firmen aus der Innenstadt sind dabei. Darunter auch ein Weinhandel, der seine Kunden im Laden nur noch berät und probieren lässt – und die Kartons mit den gekauften Flaschen kommen dann mit einem Elektroauto von Incharge am selben Tag nach Hause. Das Geschäft braucht weniger Lagerkapazität, der Kunde nicht zu schleppen.

Bisher sei kein Kunde wieder abgesprungen, man sei mit der Neuerung zufrieden, bilanziert te Heesen. Dennoch: „Wir bohren dicke Bretter.“ Händler und Firmen zum Mitmachen zu bewegen, sei nicht einfach. Der Spediteur ist dennoch sicher: „Es muss etwas getan werden.“ Bislang arbeitet Incharge kostendeckend, Geld verdient te Heesen nicht. Aber er hofft, dass das Modell bald Schule macht – und dann auch auf andere Städte ausgedehnt wird.