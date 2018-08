Hakan Michael Or (35) hat nach Erdogan und Özil genug von seinem Vornamen und der Schublade, in die man ihn steckt. Er ist lieber nur Michael.

Düsseldorf. Wenn sich ihm neue Bekannte dieser Tage vorstellen, kann es passieren, dass der 35-Jährige kurz innehält. Er muss nachdenken, ob er sich mit seinem ersten oder zweiten Vornamen vorstellt. Denn er hat festgestellt, dass fünf kleine Buchstaben darüber entscheiden können, wie Menschen ihm begegnen. Er heißt Hakan Michael Or. Er ist Deutschtürke – aber das will er eigentlich nicht mehr sein. Jetzt erwägt er sogar, seine Vornamen zu tauschen.

Or wurde in Dormagen geboren, wuchs in Düsseldorf auf. „Es war mir lange nicht klar, dass mein Name eine Rolle spielt.“ In seiner Schulklasse gab es schon zwei Michaels und der Lehrer entschied, er sei dann also der Hakan. „Ich fand das praktisch.“ Erst von da an nannten auch seine Eltern ihn Hakan – vorher hatten sie ihn Michael gerufen, seine Oma mütterlicherseits tut das bis heute. Im Studium lernte er seine heutige Frau kennen und „ich war halt der Hakan“. Bloß ein Name. Inzwischen weiß er, dass sein Name aufgeladen ist mit zig Jahren Geschichte, Politik und kulturellem Unverständnis.

Er strich Hakan im Jobportal – und plötzlich kamen die Headhunter

Ors Vater wurde in Istanbul geboren, arbeitete als Landvermesser im Iran, kämpfte dort für Frauenrechte und wurde verhaftet, floh nach Deutschland. „Er redet nicht viel darüber und über die Zeit im Gefängnis.“ Eigentlich sollte es weiter nach Australien gehen. Doch in einem Altstadtcafé traf er Ors Mutter – eine Ur-Düsseldorferin. Sie verliebten sich Hals über Kopf und er blieb.

„Für meine deutschen Großeltern war das ganz schlimm“, sagt Hakan Michael Or. Sein ostpreußischer Großvater hatte große Angst, die Tochter müsse als Frau eines Türken ein Kopftuch tragen. Musste sie nicht. Und sie arbeitete weiter als Krankenschwester. Das wiederum musste sie: Zwei Ausbildungen von Ors Vater in dessen Heimat wurden nicht anerkannt. Er wollte Goldschmied werden, bekam beim Arbeitsamt – so erzählt er – aber den Rat, Türken würden nicht Goldschmied, sondern Schlosser. Also wurde er Schlosser. „Mein Vater hatte immer das Gefühl, dass er es schwerer hatte, sich zu etablieren“, sagt der Sohn. Er selbst hielt das lange für Gemecker.

Erst wissenschaftliche Studien, wonach Menschen mit türkischem Namen bei der Jobsuche benachteiligt seien, säten Zweifel in ihm. „Dann habe ich darauf geachtet.“ Or ist angestellt und handelt mit Maschinenteilen – und plötzlich fiel ihm auf, wie oft ihn Vertriebler nach einem Kundengespräch doch noch mal kurz ansprachen, woher denn der Vorname Hakan komme. „Nach dem x-ten Mal war ich neugierig.“ Also stellte er sich als Michael Or vor, änderte seine Visitenkarten, das Profil bei einem Online-Jobportal – und erhielt nach Jahren zum ersten Mal Anfragen von Headhuntern, drei hintereinander. „Ist das jetzt Zufall ...?“, fragte er sich. Zumindest wurde er als Michael auch nicht mehr auf seinen ungewöhnlichen Nachnamen angesprochen – als könnte der urdeutsche Vorname dessen Exotik auslöschen.